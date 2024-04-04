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31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 2 Nisan'da toplanmak üzere çalışmalarına bir ay ara veren TBMM Genel Kurulu, bugün de Başkanlık Divanı oluşmadığından üçünçü kez toplanamadı. Birleşim, 16 Nisan'da yeniden toplanmak üzere kapatıldı.

TBMM çalışmalarına, yerel seçim nedeniyle 1 Mart'ta bir ay süreyle ara verilmişti. 2 Nisan'da çalışmalarına başlaması planlanan TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamamış, 3 Nisan'da toplanmak üzere birleşim kapatılmıştı. Aynı durumun 3 Nisan'da da tekrarlaması üzerine bugün yeniden birleşim açıldı. TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı oluşmadığından üçüncü kez toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz. Bu nedenle, denetim konularını ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 16 Nisan 2024 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum" dedi.