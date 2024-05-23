TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu görüşülmesi öne alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu görüşülmesi öne alındı

TBMM Genel Kurulu\'nda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu görüşülmesi öne alındı

AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen öneriyle TBMM'nin gelecek ayki çalışma takvimi belirlendi. Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak.

23.05.2024 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda, AKP grubunun önerisiyle Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'nin görüşülmesi öne alındı.

TBMM Genel Kurulunda AKP, TBMM'nin çalışma takvimine yönelik grup önerisi sundu. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla  Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşülmesinin öne alınması ve temel kanun olarak görüşülmesi önerisi kabul edildi. Kanun teklifi, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak.

Kabul edilen öneriyle TBMM'nin gelecek ayki çalışma takvimi de belirlendi. Buna göre Genel Kurul'un 4, 5, 6, 11, 12, 13, 20, 25, 26 ve 27 Haziran 2024 Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde denetim konuları görüşülmeyerek gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işler görüşülecek ve Genel Kurul saat 24.00'e kadar çalışacak.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu görüşülmesi öne alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:32 İstanbul’da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
21:15 Kupa finalinde yaptıklarına bakın Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:48:56. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu görüşülmesi öne alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement