TBMM Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasını İçeren Kanun Teklifi'nin İlk 3 Maddesini Kabul Etti - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasını İçeren Kanun Teklifi'nin İlk 3 Maddesini Kabul Etti

TBMM Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasını İçeren Kanun Teklifi\'nin İlk 3 Maddesini Kabul Etti

TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi. 4. maddenin görüşmeleri sırasında toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu, yarın çalışmalarına devam etmek üzere kapandı.

16.05.2024 02:01
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(ANKARA)- TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün de devam edildi. Genel Kurul'da kanun teklifinin tümü üzerine dün başlayan görüşmeler bugün tamamlandı. Ardından 24 maddeden oluşan kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere başlandı. Teklifin ilk 3 maddesi görüşmelerin ardından oylanarak kabul edildi.

4. maddenin görüşmeleri sırasında toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu, yarın çalışmalarına devam etmek üzere kapandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasını İçeren Kanun Teklifi'nin İlk 3 Maddesini Kabul Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasını İçeren Kanun Teklifi'nin İlk 3 Maddesini Kabul Etti - Son Dakika
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