TBMM Gündemi ve Uluslararası Görüşmeler

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı'nın açılış oturumuna katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile görüşecek.

(Bakü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" kapanışı ve sertifika törenine iştirak edecek.

(Ankara/15.30)

2- TBMM'den

Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/09.30/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/17.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile 2025 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, ABD ile yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçı öncesi Carson Sports Park'ta basına açık antrenman gerçekleştirecek.

(Carson/04.40)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'na, L Grubu'nda Panama-Hırvatistan, K Grubu'nda Kolombiya-Kongo Demokratik Cumhuriyeti, B Grubu'nda ise İsviçre-Kanada ile Bosna Hersek-Katar maçlarıyla devam edilecek.

(Toronto/02.00/Guadalajara/05.00/Vancouver/Seattle/22.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Polonya'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip ilk maçında Çin ile karşılaşacak.

(Gliwice/14.00)

4- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun haziran ayı olağan toplantısı, RAMS Park'ta yapılacak.

(İstanbul/13.30)

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