TBMM Gündemi ve Uluslararası Görüşmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Gündemi ve Uluslararası Görüşmeler

24.06.2026 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İSİPAB Konferansı için Bakü'de, yerli görüşmeler ve yasama gündemi var.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı'nın açılış oturumuna katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile görüşecek.

(Bakü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" kapanışı ve sertifika törenine iştirak edecek.

(Ankara/15.30)

2- TBMM'den

Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/09.30/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/17.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile 2025 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, ABD ile yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçı öncesi Carson Sports Park'ta basına açık antrenman gerçekleştirecek.

(Carson/04.40)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'na, L Grubu'nda Panama-Hırvatistan, K Grubu'nda Kolombiya-Kongo Demokratik Cumhuriyeti, B Grubu'nda ise İsviçre-Kanada ile Bosna Hersek-Katar maçlarıyla devam edilecek.

(Toronto/02.00/Guadalajara/05.00/Vancouver/Seattle/22.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Polonya'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip ilk maçında Çin ile karşılaşacak.

(Gliwice/14.00)

4- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun haziran ayı olağan toplantısı, RAMS Park'ta yapılacak.

(İstanbul/13.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Gündemi ve Uluslararası Görüşmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar
Haaland durdurulamıyor Norveç Dünya Kupası’na damga vuruyor Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor
Ankara’da katliam gibi kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Ankara'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Trump fena kızdı Netanyahu’nun “sınırsız“ yetkisini elinden aldı Trump fena kızdı! Netanyahu'nun "sınırsız" yetkisini elinden aldı
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu Başkan dahil 35 kişi tutuklandı Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı
400 milyon lira iddiası tutmadı Melih Gökçek’ten yeni açıklama 400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

01:08
Büyü işe yaradı Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
23:54
Rize’de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Rize'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
23:38
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
23:32
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush
Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
22:26
Haymana Belediye Başkanı, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
20:56
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 01:09:52. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Gündemi ve Uluslararası Görüşmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.