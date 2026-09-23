TBMM komisyonu, 11 öğrencinin yaralandığı Turgutlu\'da ailelere dijital çağrı yaptı

(MANİSA) - TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, 11 öğrencinin silahlı saldırıda yaralandığı Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, okul saldırılarının arka planında dijital mecraların etkisine değinerek ailelere çocuklarının dijital mecralardaki faaliyetlerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde 11 öğrencinin silahlı saldırıda yaralandığı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, burada yaptığı açıklamada komisyonun kuruluş süreci ve bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Beyazıt, farklı kesimlerin dinlendiğini ve çeşitli illerdeki okullarda incelemeler gerçekleştirildiğini belirterek "14 Nisan'da Şanlıurfa Siverek'te, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta okul saldırıları olmuştu. Bunun üzerine Meclisimiz'de, bütün grubu bulunan bütün partilerimizin ittifakıyla, okullardaki bu olayları araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırma Komisyonu olarak biz de o zamandan beri çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapıyoruz. Bu çalışmalar muvacehesinde tüm akademisyenlerimizi, bu konuyla ilgili bilim adamlarımızı, sendikalarımızı, derneklerimizi, vakıflarımızı, STK'larımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızı, dijital mecraları, film yapımcılarını ve sosyal medya mecralarını dinledik, değerlendirdik. Ülkemizin değişik yerlerinde okul ziyaretleri de yaparak raporumuzun belli bir aşamasına geldik. Hiç beklemediğimiz bir anda, yine bu güzel şehrimizde, bu güzel ilçemizde menfur bir olayla sarsıldık" dedi.

"ÜÇ YAVRUMUZ ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA"

Saldırının ardından yürütülen sağlık, güvenlik ve sosyal destek çalışmalarına ilişkin ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldıklarını aktaran Beyazıt, yoğun bakımda tedavileri süren öğrencilerin hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Beyazıt, "Hastanemizde üç yavrumuz şu anda yoğun bakımda. Şükürler olsun ki hayati tehlikeyi atlattılar. İlk andaki gibi bir korkumuz, kaygımız yok. Şu anda bilinçleri açık, aileleriyle de görüşür hale geldiler. Ancak takdir edersiniz ki yoğun bakımdaki tedavileri bir süre daha devam edecek. Yaralı olan öğrencilerimiz de var ancak bunların yaraları son derece basit saçma yaraları" diye konuştu.

ANNE VE BABALARA "DİJİTAL MECRA" ÇAĞRISI

Beyazıt, çocukların dijital mecralardaki faaliyetlerinin aileler tarafından takip edilmesi gerektiğini belirterek anne ve babalara çağrıda bulunarak şöyle devam etti:

"Okulumuza yaklaşık 80-90 metre mesafede, sokakta meydana gelen hadiseyle ilgili buradayız. Okulumuzda öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, rehber öğretmenlerimizi ve bu konudaki ilçe müdürlerimizi dinleyerek yerinde bilgiler alacağız. Bu bilgiler muvacehesinde yapacağımız çalışmalara ve değerlendirmelere bunlar kesinlikle bir anlamda bir bilgi vermiş olacak. Hem Siverek'teki olayda hem Kahramanmaraş'taki olayda hem de buradaki olayda ilk görünen akran zorbalığı veya değişik nedenler gibi görülse de bunların geri planında dijital mecralardan etkilenen, Discord gibi değişik oyun sistemlerinden etkilenen bir nihilizm, bir şiddet aşırıcılığıyla ilgili çok büyük bir tehlike var. Bu tehlikeyle ilgili değerlendirmeleri hepinizin dikkatine sunmak istiyorum. Onun için de sadece öğretmenlerimize, emniyet tedbirlerine, emniyetçilerimize ve güvenlikçilerimize havale edilmeden annelerin ve babaların, evlerindeki çocukların sosyal mecralarını, dijital mecralarını ve bu konudaki girişimlerini mutlaka takip etmeleri gerektiğine özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı, bütün anne ve babaları uyarmak istiyorum. Hiçbir dijital mecradaki zevk bir annenin şefkatini veremez. Bir babanın ilgisini veremez. Bir öğretmenin emeğini veremez. Biz çocuklarımızın kitaplarla, oyunlarla, sporla ve sanatla iştigal eden, bunlarla uğraşan bireyler olmasını; adalet, merhamet duygularına sahip, sevgiyi ve saygıyı bilen, vicdan sahibi ve bu milleti, bu devleti ilelebet yaşatma noktasında iradesi olan gençler olmasını arzuluyoruz. Bunun için de tüm annelere, tüm babalara ben çağrıda bulunuyorum: Evdeki çocuklarımızın o dijital mecralarda, akıllı telefonlarda nereye girdiğini, ne yaptığını mutlaka takip etsinler. Bunların eğitimleriyle ilgili gereken çalışmalar da yapılıyor."

"ÇOCUKLAR İÇİNE KAPANIK HALE GELMİŞSE…"

Çocukların davranışlarında ve sosyal ilişkilerinde görülebilecek değişikliklere dikkati çeken Beyazıt, komisyonun incelemelerinin ardından rapor hazırlanacağını belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Nihilizmle ilgili olarak çocukların ellerinde gamalı haç, Hitler'le ilgili buna benzer şeyler gördükleri zaman bunların değerlendirilmesi lazım. Çocuklar içine kapanık hale gelmişse, sosyal ilişkileri kesilmişse, arkadaşlarıyla ilişki kuramıyorlarsa bilin ki buna benzer mecralarla ilgili bir değerlendirme içerisinde olmuşlardır. Bu anlamda da biz gereken çalışmaları yapıyoruz. İncelemelerimizi tamamladıktan sonra raporumuzu hazırlayıp bu konuyla ilgili gereken çalışmaları sonuçlandıracağız."