TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Develi'de Oda Başkanlarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Develi'de Oda Başkanlarıyla Buluştu

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Develi\'de Oda Başkanlarıyla Buluştu

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde oda başkanlarıyla bir araya geldi. İstişare toplantısında, ilçenin geleceği ve yapılması gerekenler konuşuldu.

13.08.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elbiz Park'ında bir restoranda AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'ün de katılımıyla ilçe oda başkanlarıyla istişare yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Akar, Büyükşehir Belediyesi ve milletvekilleri olarak yapılması gerekenleri yapmaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece bugünü kurtaracak şekilde değil, 10 yıllık, 20 yıllık planlar yapmak suretiyle buradaki kardeşlerimizin rahat içinde, konfor içinde, huzur içinde yaşaması için arkadaşlarımızın çok dinamik olduğunu, çok istekli olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük. Arkadaşlarımızın teşebbüsünü desteklemek de boynumuzun borcu. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de milletvekilleri olarak bakanlıklar düzeyinde yapılması gereken ne varsa bunları büyük bir zevkle yapmaya hazırız. Yine kapsamlı toplantılarla yol haritamızı belirleyeceğiz ve inşallah buradaki gerekli yatırımlar büyük bir hızla gerçekleşecek."

Büyükkılıç da "Tarım ve hayvancılıkta önemli yere sahip Develi'mizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Hulusi Akar, kayseri, Develi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Develi'de Oda Başkanlarıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:51 Mourinho’dan sol bek kararı Fenerbahçe’nin Lille maçı ilk 11’i belli oldu Mourinho'dan sol bek kararı! Fenerbahçe'nin Lille maçı ilk 11'i belli oldu
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
09:20 Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya’ya iltica etti Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 19:12:44. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Develi'de Oda Başkanlarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement