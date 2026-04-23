TBMM'nin 106. Yılı Kutlandı

TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de tören düzenlendi. Yağmur altına gerçekleşen törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk koydu. Daha sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene TBMM Başkanvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, idare amirleri, milletvekilleri ve Meclis idari personeli katıldı.