TBMM'nin 106. Yılı Kutlanıyor

Elitaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır inancıyla yürütülen Milli Mücadele'nin en büyük tezahürü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de ilanı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tarihe altın harflerle yazıldığı büyük bir dönüm noktasıdır.

Azmiyle, gayretiyle ve sarsılmaz iradesiyle istiklalini kazanan aziz milletimizin emaneti olan bu kutlu Meclis'in açılışının 106. yıl dönümünde, devlet ve millet bilincimizi daha da güçlendirerek, gözümüzü atiye, gönlümüzü ay yıldızlı hilalin gölgesinde birliğe ve kardeşliğe yöneltiyoruz. Milletimizle el ele, gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimiz, daha müreffeh yarınlarda, daha güçlü ve daha muasır zirvelerde buluşacağımız nice aydınlık dönemlere ulaşmayı temenni ediyorum."