TBMM'nin 106. yılı ve 23 Nisan Kutlamaları
TBMM'nin 106. yılı ve 23 Nisan Kutlamaları

22.04.2026 17:01
Gülnar, Bozyazı ve Anamur'dan TBMM açılışı ve 23 Nisan kutlamaları üzerine mesajlar yayımlandı.

Mersin'in Gülnar, Bozyazı ve Anamur ilçelerinin protokol üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, mesajında TBMM'nin bağımsızlığın sembolü, geleceğin teminatı olan çocukların ise bu bağımsızlığın en kıymetli mirasçıları olduğunu belirtti.

TBMM'nin açılışını ve dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını ifade eden Şanal, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı çocuklara armağan ederek, yarınlarımızın inşasında onlara duyduğu güveni en güzel şekilde ifade etmiştir. Değerli Gülnarlı hemşehrilerim ve sevgili çocuklar, bizlerin en temel vazifesi, evlatlarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, özgür düşünen, donanımlı bireyler olarak yetiştirmektir. Çocuklarımızın gülen yüzü, ilçemizin ve ülkemizin en büyük mutluluk kaynağıdır."

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünü ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu da TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, mesajında şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920, milletimizin iradesini ortaya koyduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesi ise geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza duyulan güvenin en güçlü ifadesidir."

Kaynak: AA

SON DAKİKA: TBMM'nin 106. yılı ve 23 Nisan Kutlamaları
