TBMM Gündemi: Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Düzenlemeler - Son Dakika
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TBMM Gündemi: Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Düzenlemeler

TBMM Gündemi: Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Düzenlemeler
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TBMM Genel Kurulu, çalışma saatlerini ve gündemini yeniden belirledi. Şehit yakınları ve gazilere yönelik haklar içeren kanun teklifi yarın, 'Çerçeve Yasa' olarak bilinen teklif ise pazartesi günü görüşülecek.

Haber: Erva Gün

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nun çalışma saatleri ve gündemi yeniden belirlendi. Gündemin ikinci sırasına alınan şehit yakınları ile gazilere yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin yarın, kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin de 10 Ağustos Pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Oturumda, AK Parti'nin Meclis'in gündemi ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, şehit anne ve babalarına asgari gelir güvencesi, malul sayılmayan gazilere aylık ve sosyal haklar, bakıma muhtaç gazilere evde bakım desteği ile 15 Temmuz gazileri, er gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve sivillere yönelik çeşitli düzenlemeleri içeren 289 sıra sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 48 saat geçme şartı aranmaksızın gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyondan Gelen Diğer İşler" kısmının ikinci sırasına alındı. Bu bölümde yer alan diğer işlerin sırası da buna göre yeniden düzenlendi.

TEKLİF, 'TEMEL KANUN' OLARAK GÖRÜŞÜLECEK

Teklif, İçtüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında "temel kanun" olarak görüşülecek. Teklifin tümü üzerinde siyasi parti grupları adına yapılacak konuşma süreleri en fazla 2 konuşmacı tarafından kullanılacak.

TBMM Genel Kurulu, pazartesi günü saat 11.00'de toplanacak. Genel Kurul'da, pazartesi günü Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Gündemi: Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Düzenlemeler - Son Dakika

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