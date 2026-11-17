Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - CHP milletvekilleri Ali Öztunç ve Hasan Öztürkmen, İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Sözcü TV'ye kayyım atanmasını eleştirdi. Öztunç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, "Görevdeki kaç vali, kaç emniyet müdürü, kaç kaymakam fon meselesinin içerisinde" diye sordu. Öztunç, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerinin "şehitlik" unvanı verilmesi taleplerini de iletti.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Sözcü TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, iktidarın muhalif sesleri susturmak istediğini belirtti. Öztunç, suç işleyen gazete sahipleri ve gazetecilerin yargılanabileceğini, ancak bir medya kuruluşunun tüm çalışanlarının bu suçlardan sorumlu tutulamayacağını ifade etti.

"MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK DEMOKRASİNİN EN ÖNEMLİ GÖREVİDİR"

Öztunç, "Bir gazete patronu, televizyon patronu eğer suç işlemişse yargılarsın, cezasını alır ama gazeteyi, televizyonu niye sorumlu tutuyorsun? Bütün bir medya kuruluşunun çalışanlarını sorumlu tutmak yanlıştır. Bu şuna benzer: Şimdi, fon meselesinde Fatma Betül Sayan Kaya yanlış yaptı, bütün AK Parti yanlış yaptı, toplu hareket edelim; olur mu? Olmaz, yanlış olur. Yani siz İçişleri Bakanı olarak buradasınız, hükümetin bir temsilcisi olduğunuz için size söylüyoruz Sayın Bakan bunu, bu yanlış. Medya özgürlüğünü sağlamak demokrasinin en önemli görevidir, bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Ali Öztunç, polislerin ağır iş yükü, stresli çalışma koşulları ve özlük haklarındaki sorunlara dikkat çekerek, artan polis intiharlarının nedenlerinin araştırılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Öztunç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, "Görevdeki kaç vali, kaç emniyet müdürü, kaç kaymakam fon meselesinin içerisinde? Betül Sayan tamam, başkaları var, siyasiler var. Tamam da bürokratlar yok mu? Var mı, varsa kaç vali, kaç kaymakam, kaç emniyet müdürü bu işin içerisinde? Bunu öğrenmek istiyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyonda bir kadının pijamalı görüntülerinin yayımlanmasını hatırlatan Öztunç, "Empati lütfen, empati. Görüntü yayınlandı. Çeken kim? Emniyet. Orada herhalde savcı yok, başsavcı yok, Adalet Bakanlığı görevlisi yok, Emniyet. Bu görüntü nasıl sızdı, kim sızdırdı, Emniyet'ten mi çıktı -ki siz öyle olmadığını söylediniz- Adalet Bakanlığı'ndan mı çıktı, Bakanlığın bizzat kendisinden mi, başsavcılıktan mı sızdı? Bunu bir gazetecilik başarısı olarak gösteremeyiz yani 'Bir gazeteci başarı gösterdi. Bu görüntüyü aldı' yok böyle bir şey; verilmeden olmaz. Kendinizi yerine koyun, o hanımefendinin eşi olduğunuzu düşünün ve bundan rahatsız olur musunuz, olmaz mısınız? Bu soruşturmanın sonucu nedir Sayın Bakanım; kamuoyu adına bunu size sormak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZTUNÇ'TAN OKUL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLARA ŞEHİTLİK VERİLMESİ TALEBİ

Öztunç, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin herhangi bir sorumluluk üstlenip üstlenmediğini sorarak, yaşananların ardından hataların sorgulanıp sorgulanmadığını ve bir değerlendirme yapılıp yapılmadığını gündeme getirdi. Ali Öztunç, "O çocuklar şehit oldular, şehitlik istiyorlar, aileleri bunlara şehitlik verilmesini istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı aileleri kabul ettiğinde 'Tamam, söz' demiş ama hiçbir hareket yok. Bu çocuklara şehitlik verilmeli. Öğretmenimize veriliyor görevde olduğu için ama bu çocuklar da kamusal alanda katledildiler. Anne-babası olduğunuzu düşünün, istiyorlar ki çocuklarımız şehit... Parasında değiller, parasını istemiyorlar, şehit mertebesinde olmasını talep ediyorlar. Aileler adına bunu bir kez daha hükumetinize iletiyorum" diye konuştu.

Öztunç, okullardaki güvenliğin artırılması için okul bahçe görevlilerinin yerine görevinden ayrılmış uzman çavuşların istihdam edilmesini önerdi.

"ELİNİZİ TÜRK BASININDAN VE GAZETECİLERDEN ÇEKİNİZ"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de Sözcü TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Öztürkmen, "Üstelik bu kayyum kararı, Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığının onandığı bir dosyaya isnaden veriliyor. Kanallar sussun, fon vurgunu konuşulmasın, ekonomik sorunlar tartışılmasın, iktidarı eleştiren yayınlar yapılmasın, Türkiye tek bir sesle seçime götürülsün isteniyor. Türkiye'yi 1980'li yılların tek kanallı dönemine çevirmeye çalışıyorsunuz, çok kanal ancak tek ses istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Tek bir muhalif ses, tek bir eleştiri odağı kalmayana kadar operasyon mu yapacaksınız? Elinizi Türk basınından ve gazetecilerden çekiniz" dedi.

Öztürkmen, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi 10 Kasım'da Atatürk'ü anmamakla eleştirerek, valilik döneminde İskilipli Atıf Hoca'yı andığını söyledi. Çiftçi ise Öztürkmen'in eleştirisine, "Resmi hesaplarımıza baktınız mı" diye karşılık verdi ve İskilipli Atıf Hoca'yı andığını doğruladı.

Hasan Öztürkmen, "Bu eylem sizin de aynı düşüncede olduğunuzu mu gösteriyor Sayın Bakan? Üstelik, Bakanlık görevine gelmenizin ilk aylarında Saidi Nursi'yi fikri önder kabul eden Nur cemaatinin kurduğu Hayrat Vakfı ile protokoller imzaladınız. Sizin talimatınızla valilik ve kaymakamlıklarda Nur cemaatince sözde eğitim kursları kuruldu. Bu açıdan, 10 Kasım'daki tutumunuz şahsınız açısından uyumlu olabilir ancak İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan biri için öyle değil. Atatürk'ün sayesinde oturduğunuz koltuğun sorumluluğu gereği en azından Atatürk'e saygı göstermenizi beklerdik" ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, açık kaynaklara göre 2025 yılında 82, 2026'nın ilk 10 ayında ise 81 polisin intihar ettiğini belirterek, polis intiharlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi ise açıklanan rakamların yanlış olduğunu, polis intiharlarının bulunduğunu, ancak sayının belirtilenden daha az olduğunu söyledi.