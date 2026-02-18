TBMM, Üçlü Ortak Toplantı Tezkeresini Kabul Etti

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyetin 23-26 Şubat'ta Bakü'de düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 10'uncu Üçlü Ortak Toplantısı'na katılımına ilişkin tezkereyi kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasını taşıyan tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkereye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyetin 23-26 Şubat tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 10'uncu Üçlü Ortak Toplantısı'na katılması öngörülüyor.

Söz konusu toplantıya katılıma ilişkin tezkere, 28 Mart 1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Genel Kurul'da oylanan tezkere kabul edildi.