TBMM ve Bakanlar Zirve ve Etkinliklerde

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde düzenlenecek "Sağlıkta Yerlileşme ve Stratejik İş Birliği Etkinliği ve Yerli Ürün Tanıtım Günleri" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'na katılacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek.

(Lefkoşa/09.00/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TİGEM Polatlı Tesisleri'nde "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında ilk hayvanların teslimi için düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilecek Ankara Ekonomi Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi içinde faaliyetine başlayacak Türkiye Basketbol Kütüphanesi'nin açılış töreni, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Başkanı Şeyh Suud Ali Al Sani ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

2- Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu futbol takımlarının forma tanıtımı Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda, Brezilya-Japonya ve Almanya-Paraguay maçları oynanacak.

(Houston/20.00/Boston/23.30)

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