TBMM ve Bakanlar Zirve ve Etkinliklerde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM ve Bakanlar Zirve ve Etkinliklerde

29.06.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş NATO Zirvesi'ne, Bakanlar çeşitli programlara katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde düzenlenecek "Sağlıkta Yerlileşme ve Stratejik İş Birliği Etkinliği ve Yerli Ürün Tanıtım Günleri" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'na katılacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek.

(Lefkoşa/09.00/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TİGEM Polatlı Tesisleri'nde "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında ilk hayvanların teslimi için düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilecek Ankara Ekonomi Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi içinde faaliyetine başlayacak Türkiye Basketbol Kütüphanesi'nin açılış töreni, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Başkanı Şeyh Suud Ali Al Sani ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

2- Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu futbol takımlarının forma tanıtımı Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda, Brezilya-Japonya ve Almanya-Paraguay maçları oynanacak.

(Houston/20.00/Boston/23.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM ve Bakanlar Zirve ve Etkinliklerde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı Avcılar sahilinde köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü
Tayland’da korkunç cinayet: 17 yaşındaki kızın cesedi bavuldan çıktı Tayland’da korkunç cinayet: 17 yaşındaki kızın cesedi bavuldan çıktı
Daha 19 yaşındaydı Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu Daha 19 yaşındaydı! Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu
Bodrum’da market çalışanları ile dizi seti görevlileri kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı Bodrum'da market çalışanları ile dizi seti görevlileri kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı
ABD bir kez daha İran’ı vurdu: Sirik kentinde patlama sesleri ABD bir kez daha İran'ı vurdu: Sirik kentinde patlama sesleri
İki ayrı suçtan soruşturma başlatıldı: Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı İki ayrı suçtan soruşturma başlatıldı: Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı
Uşak’ta şüpheli kadın ölümü 3’üncü kattan düşerek can verdi Uşak'ta şüpheli kadın ölümü! 3'üncü kattan düşerek can verdi
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
İngiltere, Hırvatistan ve Gana, el ele son 32’de İngiltere, Hırvatistan ve Gana, el ele son 32'de

00:06
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi ABD ve İran, Katar’da masaya oturacak
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi! ABD ve İran, Katar'da masaya oturacak
23:59
Son 16’dalar Kanada, Güney Afrika’yı 902’de yıktı
Son 16'dalar! Kanada, Güney Afrika'yı 90+2'de yıktı
23:32
Osimhen’in İngiliz devine transferi iptal
Osimhen'in İngiliz devine transferi iptal
23:18
Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı
Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı
22:11
Dünya Kupası’na veda eden Güney Kore’de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
21:47
Kılıçdaroğlu’nun yuhalandığı görüntülere CHP’den yalanlama: Montajlandı
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
21:47
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
21:36
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır’da konser verdi
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi
20:52
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
20:11
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 00:21:55. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM ve Bakanlar Zirve ve Etkinliklerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.