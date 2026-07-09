TBNG Tekirdağ\'da Yeni Doğal Gaz Kuyusu Açıyor

Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin desteğiyle hazırladığı sondaj programı kapsamında Tekirdağ'da yeni doğal gaz kuyusu açma çalışmalarını sürdürüyor.

TBNG CEO'su Sinan Furat, Karacakılavuz Mahallesi'nde yeni doğal gaz kuyusu açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Furat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 yılı sondaj programı çerçevesinde dördüncü sondaj bölgesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tekirdağ'da açılan dördüncü kuyuda sondaj faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Furat, "Şirketimiz yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de doğal gaz üretimi gerçekleştiriyor. Bu seneki hedeflerimiz günlük 200 bin metreküplük üretimimizin devamını sağlamak ve bunun artışını gerçekleştirmek. Karacakılavuz Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metre derinliğe inip orada tespit ettiğimiz rezervleri üretime kazandırmayı, özellikle yerli gaz üretimini artırarak ülkemizin ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Furat, bugüne kadar 500'ün üzerinde kuyuda sondaj çalışması yürüttüklerini, halen aktif üretimde 90'ın üzerinde kuyudan her gün doğal gaz çıkarıldığını dile getirdi.

Şirketin günlük yaklaşık 200 bin metreküplük üretim gerçekleştirdiğini, bunun da yaklaşık 80 bin hanenin tüketimine eş değer olduğunu belirten Furat, "Özellikle ülkemizde yerli doğalgazın üretim rakamlarının son yıllarda giderek artması sektörde tabii bizler için de önemli bir gelişme hem de mutluluk kaynağı. 2022 ile 2026 rakamlarını kıyasladığımızda yerli üretilen doğal gaz, özellikle Karadeniz'deki doğal gazla ciddi bir artış var." diye konuştu.

Furat, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin sektöre ivme kazandırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karadeniz doğal gazı da geçen sene 2025 rakamlarında da gördüğümüz üzere 2,5 milyar metreküplük rekor bir seviyeye geldi. Karada üretilen doğal gaz 2025'te 600 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Ülkede üretilen toplam 600 milyon metreküpün yüzde 15'ine, yaklaşık 90 milyon metreküpüne şirketimiz TBNG gerçekleştirmiş oldu. Karadeniz'deki üretilen doğal gazın, milli bir ürünü ürettiği doğal gazın 2,5 milyar metreküplük gibi ciddi bir rakama ulaşması bizler için de tüm sektör temsilcileri için hayli çok mutluluk verici bir gelişme."