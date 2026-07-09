TBNG Tekirdağ'da Yeni Doğal Gaz Kuyusu Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBNG Tekirdağ'da Yeni Doğal Gaz Kuyusu Açıyor

TBNG Tekirdağ\'da Yeni Doğal Gaz Kuyusu Açıyor
09.07.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBNG, Tekirdağ'da yeni kuyular açarak günlük 200 bin metreküp doğal gaz üretim hedefliyor.

Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin desteğiyle hazırladığı sondaj programı kapsamında Tekirdağ'da yeni doğal gaz kuyusu açma çalışmalarını sürdürüyor.

TBNG CEO'su Sinan Furat, Karacakılavuz Mahallesi'nde yeni doğal gaz kuyusu açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Furat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 yılı sondaj programı çerçevesinde dördüncü sondaj bölgesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tekirdağ'da açılan dördüncü kuyuda sondaj faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Furat, "Şirketimiz yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de doğal gaz üretimi gerçekleştiriyor. Bu seneki hedeflerimiz günlük 200 bin metreküplük üretimimizin devamını sağlamak ve bunun artışını gerçekleştirmek. Karacakılavuz Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metre derinliğe inip orada tespit ettiğimiz rezervleri üretime kazandırmayı, özellikle yerli gaz üretimini artırarak ülkemizin ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Furat, bugüne kadar 500'ün üzerinde kuyuda sondaj çalışması yürüttüklerini, halen aktif üretimde 90'ın üzerinde kuyudan her gün doğal gaz çıkarıldığını dile getirdi.

Şirketin günlük yaklaşık 200 bin metreküplük üretim gerçekleştirdiğini, bunun da yaklaşık 80 bin hanenin tüketimine eş değer olduğunu belirten Furat, "Özellikle ülkemizde yerli doğalgazın üretim rakamlarının son yıllarda giderek artması sektörde tabii bizler için de önemli bir gelişme hem de mutluluk kaynağı. 2022 ile 2026 rakamlarını kıyasladığımızda yerli üretilen doğal gaz, özellikle Karadeniz'deki doğal gazla ciddi bir artış var." diye konuştu.

Furat, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin sektöre ivme kazandırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karadeniz doğal gazı da geçen sene 2025 rakamlarında da gördüğümüz üzere 2,5 milyar metreküplük rekor bir seviyeye geldi. Karada üretilen doğal gaz 2025'te 600 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Ülkede üretilen toplam 600 milyon metreküpün yüzde 15'ine, yaklaşık 90 milyon metreküpüne şirketimiz TBNG gerçekleştirmiş oldu. Karadeniz'deki üretilen doğal gazın, milli bir ürünü ürettiği doğal gazın 2,5 milyar metreküplük gibi ciddi bir rakama ulaşması bizler için de tüm sektör temsilcileri için hayli çok mutluluk verici bir gelişme."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trakya Bölgesi, Karacakılavuz, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBNG Tekirdağ'da Yeni Doğal Gaz Kuyusu Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz

15:16
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi Dünyaya böyle servis ettiler
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 15:27:06. #7.13#
SON DAKİKA: TBNG Tekirdağ'da Yeni Doğal Gaz Kuyusu Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.