Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açık deniz karakol gemisi TCG AKHİSAR'ın ilk seyrini gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Açık deniz karakol gemimiz TCG AKHİSAR, ilk seyrini gerçekleştirdi. TCG AKHİSAR'a emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, geminin seyrine ilişkin görüntüye de yer verildi.
Son Dakika › Güncel › TCG AKHİSAR Açık Deniz Seyrine Başladı - Son Dakika
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