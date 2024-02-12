TCG Gediz Fırkateyni Yunanistan\'ın Pire Limanı\'na geldi

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Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Gediz" isimli fırkateyn, NATO görevi kapsamında Yunanistan'ın Pire Limanı'na geldi.

Türk Deniz Kuvvetlerinde hizmet veren Gabya sınıfı firkateynlerden biri olan "TCG Gediz" isimli fırkateyn, NATO Daimi Deniz Görev Grubu kapsamında Yunanistan'ın Pire Limanı'na aborda oldu.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, bugün TCG Gediz'i Pire Limanı'nda ziyaret etti. Erciyes'i, TCG Gediz Komutanı Deniz Albay Yalçın Ergel karşıladı.

Ergel ve beraberindeki 15 gemi personeli, Türkiye'nin Yunanistan'da görevli askeri ataşeleri ve diplomatik misyon üyeleriyle Pire'deki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte kısa bir tören düzenlendi.

Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarındaki şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu. Şehitlikteki mezarlara beyaz ve kırmızı karanfiller bırakıldı.

Pire Türk Şehitliği

Pire Türk Şehitliği, 1859'da Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra 24 Mart 1890'da Pire Belediyesince Osmanlı Devleti'ne verildi.

Mezarlık, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarında esir olarak Atina'ya götürülen ve burada vefat eden Türk askerlerinin defnedilmesiyle şehitlik hüviyetini kazandı.