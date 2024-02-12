TCG Gediz Fırkateyni Yunanistan'ın Pire Limanı'na geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TCG Gediz Fırkateyni Yunanistan'ın Pire Limanı'na geldi

TCG Gediz Fırkateyni Yunanistan\'ın Pire Limanı\'na geldi

Türk Deniz Kuvvetlerine ait Gabya sınıfı fırkateyn olan TCG Gediz, NATO görevi kapsamında Yunanistan'ın Pire Limanı'na aborda oldu. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, TCG Gediz'i ziyaret etti ve Pire'deki Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Pire Türk Şehitliği, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarındaki Türk askerlerinin defnedildiği bir mezarlık olarak hizmet vermektedir.

12.02.2024 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Gediz" isimli fırkateyn, NATO görevi kapsamında Yunanistan'ın Pire Limanı'na geldi.

Türk Deniz Kuvvetlerinde hizmet veren Gabya sınıfı firkateynlerden biri olan "TCG Gediz" isimli fırkateyn, NATO Daimi Deniz Görev Grubu kapsamında Yunanistan'ın Pire Limanı'na aborda oldu.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, bugün TCG Gediz'i Pire Limanı'nda ziyaret etti. Erciyes'i, TCG Gediz Komutanı Deniz Albay Yalçın Ergel karşıladı.

Ergel ve beraberindeki 15 gemi personeli, Türkiye'nin Yunanistan'da görevli askeri ataşeleri ve diplomatik misyon üyeleriyle Pire'deki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte kısa bir tören düzenlendi.

Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarındaki şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu. Şehitlikteki mezarlara beyaz ve kırmızı karanfiller bırakıldı.

Pire Türk Şehitliği

Pire Türk Şehitliği, 1859'da Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra 24 Mart 1890'da Pire Belediyesince Osmanlı Devleti'ne verildi.

Mezarlık, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarında esir olarak Atina'ya götürülen ve burada vefat eden Türk askerlerinin defnedilmesiyle şehitlik hüviyetini kazandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Pire Limanı, Yunanistan, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCG Gediz Fırkateyni Yunanistan'ın Pire Limanı'na geldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 22:14:02. #1.11#
SON DAKİKA: TCG Gediz Fırkateyni Yunanistan'ın Pire Limanı'na geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement