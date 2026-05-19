TCG Karpaz ve TCSG-304 İskenderun\'da ziyarete açıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde TCG Karpaz savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-304 hücum botu, ziyarete açıldı.

19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Karpaz ile TCSG-304 hücum botu, İskenderun Anıt Alanı İskelesi'nde ziyarete açıldı. Özellikle gençler ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette vatandaşlar, gemileri yakından inceleme fırsatı buldu. Görevli personel tarafından gemilerin teknik özellikleri ve görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı.