TCG Karşıyaka, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda ziyarete açıldı

(İZMİR) - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Karşıyaka, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Bostanlı Vapur İskelesi'ne demirleyen Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Karşıyaka, Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerini ağırladı.

Sabah saatlerinden itibaren iskeleye gelen vatandaşlar, Türk Deniz Kuvvetlerinin görevdeki savaş gemilerinden TCG Karşıyaka'yı yakından görme ve geminin bölümlerini inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçiler, gemide görevli personelden TCG Karşıyaka'nın teknik özellikleri ve yürüttüğü görevler hakkında bilgi aldı.

Programa gazilerin yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Seda Kaya Ösen ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti, İYİ Parti ve CHP'nin ilçe başkanları ve yöneticileri katıldı.

"ÜLKEMİZİN DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VERMESİ ÇOK GÜZEL"

TCG Karşıyaka'yı ziyaret eden vatandaşlardan Rahime Kaplan da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli ve milli ürünleri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaplan, "Bugünü bize armağan edenleri rahmetle, saygıyla anıyoruz. Çok değerli, çok güzel, yani onur verici bir şey. Ömrümüzün yettiği kadar da geleceğiz bu tür etkinliklere. Çocuklarımıza da aşılayacağız bunu. Hepsi çok güzel, etkileyici. Hele ki yerli ürün olunca daha bir etkileyici. Ülkemizin bu kadar gelişmesi, dosta güven, düşmana korku vermesi çok güzel. Daha da ileriye gitmesini çok isterim. Bu güzel şeyleri gördükçe çok seviniyorum" dedi.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Vatandaşlardan Rukiye Tutan da kızıyla birlikte katıldığı etkinlikte askerler ve gemiden etkilendiğini belirterek, "Çok güzel bir duygu. Bütün Türk milletinin bayramı kutlu olsun. Gurur duyduk askerimizle, ordumuzla. Gemi çok temiz, düzenli ve disiplinli. Askerlerimiz de aynı şekilde bize ilgiyle yaklaştılar. Çok güzeldi. Ne sorduysak çok güzel bir şekilde cevap aldık. Kızımla birlikte geldik. İnanır mısınız tüylerim diken diken oluyor. 104 yıl önceki savaşı düşündükten sonra şimdiki halimiz çok gurur duyucu ama çok daha iyi olabilirdik diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ONUR DUYUYORUZ"

Etkinliğe katılan İzzet Kara ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ulaştığı seviyeden ve yerli üretim savunma sanayisi ürünlerinden gurur duyduğunu ifade etti. Kara, "Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu seviyeye gelmesinden onur ve gurur duyuyoruz. Eserleriyle şu andaki silahlı kuvvetlerimizin ürünlerini ve ülkemizin eserlerini görmekten de ayrıca onur duyuyoruz. Nice 30 Ağustos Zafer Bayramlarına. En fazla gemideki disiplin ve son zamanlardaki cihazların modernize olması, geminin ve personelinin kalifiye olması dikkatimi çekti. Yerli üretim silahlarımızla onur ve gurur duyuyoruz. Göğsümüz kabardı. Bu tür etkinliklere seve seve takip ediyoruz. Bu milletin bir ferdi olarak her zaman yanındayız" diye konuştu.

"BU TOPRAKLARA İHANET ETMEMELİYİZ"

Hüseyin Oğuz da üretimin ve dışa bağımlılığın azaltılmasının önemine dikkati çekerek, "Yoklukla kazanılmış bir toprak. Bu topraklara ihanet etmemeliyiz. Ben askerde taret kullanıyordum. Taret silahı güzel, su topları güzel. Askeriyemiz şu anda iyi. Gurur duymamız lazım. Keşke daha çok olsa. Daha büyük, her şeyi üretebilsek. Önemli olan üretmek. Dışarıya bağımlı olmasak keşke. Özellikle silah konusunda, iletişim konusunda keşke dışarıya bağımlı olmasak" ifadelerini kullandı.

ENVANTERDE 16 GEMİ BULUNUYOR

Tuzla sınıfı karakol gemileri, Türk Deniz Kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda DEARSAN tarafından tasarlanarak inşa edildi. Türk Deniz Kuvvetleri için 16 adet üretilen Tuzla sınıfı gemiler, keşif, gözetleme ve karakolun yanı sıra su üstü ve su altı harbi, arama kurtarma, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele gibi görevlerde kullanılabiliyor. Yaklaşık 60 metre uzunluğundaki gemiler, 25 knot hıza ulaşabilirken, üzerlerinde yerli ve milli silah sistemlerinin yanı sıra çeşitli savunma sistemleri de yer alıyor.