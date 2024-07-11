TCG Kınalıada, Sri Lanka'yı ziyaret etti - Son Dakika
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TCG Kınalıada, Sri Lanka'yı ziyaret etti

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret süresince gemi halkın ziyaretine açık olup, Sri Lanka Deniz Kuvvetleri personeliyle bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca, Sri Lanka Savunma Devlet Bakanı, deniz ve hava kuvvetleri komutanları, yabancı ülke diplomatik temsilcileri ve Türk temsilcilerin de katıldığı bir resepsiyon düzenlendi.

11.07.2024 16:05
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Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla gittiği Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada Sri Lanka'yı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG Kınalıada korvetinin, 9-11 Temmuz'da Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya liman ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

TCG Kınalıada'nın liman ziyareti süresince halkın ziyaretine açıldığı kaydedilen açıklamada, Sri Lanka Deniz Kuvvetleri personelince ziyaret edilen geminin imkan ve kabiliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımının yapıldığı aktarıldı.

Liman ziyareti kapsamında Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut ve TCG Kınalıada komutanı ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Sri Lanka Savunma Devlet Bakanı Premitha Bandara Tennakoon, Sri Lanka deniz ve hava kuvvetleri komutanları, yabancı ülke diplomatik temsilcileri, Sri Lanka Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personel ile Sri Lanka'daki Türk temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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