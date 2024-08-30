TCG Poyraz Hücumbotu 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Kocaeli\'de Ziyaretçilere Açıldı

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TCG Poyraz hücumbotu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 1 günlüğüne Kocaeli'de vatandaşların ziyaretine açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Poyraz hücumbotu, Kocaeli'de vatandaşların ziyaretine açıldı. 1 günlüğüne İzmit Yat Limanı'na gelen 57,84 metre uzunluğundaki gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Üzerinde bulunan top ve güdümlü mermi ile dikkat çeken hücumbotu ellerinde Türk bayrağı ile gezen ziyaretçiler askeri personelden gemi hakkında bilgi aldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),