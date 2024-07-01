TCG Poyraz Hücumbotu Kocaeli'de Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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TCG Poyraz Hücumbotu Kocaeli'de Ziyarete Açıldı

Türk Deniz Kuvvetlerine ait olan çevik ve yüksek manevra kabiliyetine sahip TCG Poyraz hücumbotu, Kocaeli'de vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemide bulunan top ve güdümlü mermi sistemleri dikkat çekti. Ziyaretçiler arasında yer alan bir vatandaş, Türkiye adına gurur verici olduğunu belirterek teşekkür etti. Askeri gemi, 3 gün boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

01.07.2024 13:03
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Türk Deniz Kuvvetlerinin "çevik" gücü TCG Poyraz hücumbotu, Kocaeli'de vatandaşların ziyaretine açıldı.

Çanakkale'den gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Rüzgar sınıfı TCG Poyraz hücumbotu, İzmit Yat Limanı'na demirledi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan, çevik ve yüksek manevra kabiliyetine sahip 57,84 metre uzunluğundaki gemi, üzerindeki top ve güdümlü mermi sistemleriyle dikkat çekti.

Kızıyla Zonguldak'tan Kocaeli'ye gelen Suna Öztürk, gemiyi ilk ziyaret edenler arasında yer aldı.

Öztürk, AA muhabirine, denize ilgisi dolayısıyla Donanma Komutanlığının faaliyetlerini yakından takip ettiğini, fırsat buldukça liman ziyaretlerinde savaş gemilerini yakından görme şansı yakaladığını söyledi.

Kocaeli'de daha önce TCG Anadolu gemisini ziyaret ettiğini anlatan Öztürk, bu gemileri görmenin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Savaş gemilerinin teknik özellikleri ve silah sistemleri hakkında bilgi almanın heyecan verici olduğunu söyleyen Öztürk, "Bunları görmek gayet güzel. Türkiye'miz adına gurur verici diyorum ve mutluyuz. Teşekkür ediyoruz." dedi.

Askeri gemi 10.00-17.00 saatlerinde 3 gün boyunca ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Kocaeli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TCG Poyraz Hücumbotu Kocaeli'de Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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