TCG Salihreis Mısır Açıklarında Balıkçı Gemisini Ziyaret Etti

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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin "Denizde Durumsal Farkındalık Yaklaşması" kapsamında, Mısır açıklarındaki balıkçı gemisine ziyaret ve bilgilendirme yaptığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"TCG Salihreis fırkateyni tarafından, 22 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de NATO Deniz Muhafızı Harekatı (DMH) Odak Harekatı (FOCOPS) 2025-1 icra edilmektedir. Odak Harekatı bünyesinde icra edilen Denizde Durumsal Farkındalık Yaklaşması kapsamında, 25 Ocak 2025 tarihinde, Mısır açıklarında balıkçı gemisine ziyaret gerçekleştirildi ve bilgilendirme yapıldı."