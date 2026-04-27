TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Sürecini Kalıcı Hale Getirme Hedefindeyiz

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 94. Olağan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme için ön koşul olduğunu belirterek, dezenflasyon sürecini kalıcı hale getirme hedefiyle hareket ettiklerini söyledi.

Küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 büyüdüğünü ifade eden Karahan, enflasyonun bir önceki yıla göre 13,5 puan düşerek yüzde 30,9 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı. Gıda fiyatlarındaki baskıya rağmen enflasyon beklentilerinde iyileşme gözlendiğini, kira ve eğitim gibi kalemlerdeki katılığın azalmaya başladığını belirtti.

Para politikasında esnek ve ihtiyatlı duruş sergilediklerini vurgulayan Karahan, politika faizinin yıl içinde yüzde 38'e düşürüldüğünü ancak parasal sıkılığın korunduğunu söyledi. KKM hesaplarının sonlandırılması ve kredi büyüme sınırlarının daraltılması gibi makroihtiyati adımlarla aktarım mekanizmasını güçlendirdiklerini ifade etti.

2026 yılının ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 30,9 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Karahan, jeopolitik risklere karşı proaktif duruş sergilediklerini, enerji fiyatlarındaki artışın etkilerini sınırlamak için eşel mobil uygulaması ve TL'deki istikrarlı seyrin kritik rol oynadığını söyledi. Ayrıca yapay zeka modelleri için altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve FAST sistemi üzerinden ödeme hizmetlerinde yenilikçiliği artırdıklarını duyurdu.