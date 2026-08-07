TCMB Enflasyon Raporu Toplantısı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu 13 Ağustos'ta İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-III'ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Karahan'ın sunumunun ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesinin yanı sıra Bankanın resmi X ve YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

Toplantıyı takip edecek basın mensupları ve ekonomistlerin kayıt işlemlerini 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Kayıt Sistemi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.