TCMB, Mayıs Ayında Reel Kesim Güven Endeksini Açıkladı - Son Dakika
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TCMB, Mayıs Ayında Reel Kesim Güven Endeksini Açıkladı

TCMB, Mayıs Ayında Reel Kesim Güven Endeksini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi'ni 102,4, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) 105,4 olarak açıkladı. Mayıs ayında üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında azalış, toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu değerlendirildi. Gelecek üç ayda ise istihdam artış beklentileri güçlendi, ancak birim maliyetlerde ve satış fiyatlarında zayıflama gözlendi.

27.05.2024 11:24
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2024 Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi'ni 102,4, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) 105,4 olarak açıkladı.

TCMB, mayıs ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıkladı. Buna göre mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 102,4, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 105,4 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlenirken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin de bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları

seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği kaydedildi.

ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,9 puan azaldı

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı belirtilirken, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği ifade edildi.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı da kayıt altına alındı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı kaydedildi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 54,6 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

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