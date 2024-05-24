TCMB, zorunlu karşılık oranlarını artırdı - Son Dakika
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TCMB, zorunlu karşılık oranlarını artırdı

TCMB, zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz kararını açıklamasının ardından likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdığı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli TL mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı. Kısa vadeli Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseltildi.

24.05.2024 00:35
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz kararını açıklamasının ardından likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdığı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, politika faizi kararını dün açıklayarak, faizi yüzde 50 oranında sabit tuttu. Faiz kararının açıklanmasının ardından likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarında uygulanan zorunlu karşılık oranlarının artırıldığı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre; kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli TL mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.

Kısa vadeli Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseltildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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