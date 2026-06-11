TDK'dan Spor Dili İçin Farkındalık Çalışması

Hasan Tökü:

çok güzel bir girişim ama maalesef bu ülkede böyle çalışmalar yeterli destek görmüyo avrupa ülkelerinde dil kurumları çok daha aktif ve etkili çalışıyo spor alanında türkçeyi korumak lazım yoksa ingilizce istila ediyo her şeyi ama tabii ki tdk bunun farkındadır umarım bu seferki çalışma gerçekten sonuç verir