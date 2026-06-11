TDK'dan Spor Dili İçin Farkındalık Çalışması - Son Dakika
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TDK'dan Spor Dili İçin Farkındalık Çalışması

11.06.2026 16:24
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TDK, Türkçenin spor dilindeki kullanımını artırmak için çalışma başlattı.

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçenin spor dili içindeki kullanımına dikkati çekmek ve uluslararası spor iletişiminde görünürlüğünü artırmak amacıyla bir farkındalık çalışması başlatıyor.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Kurum, uluslararası futbol müsabakaları ve A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra yeniden mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası süreci kapsamında Türkçenin spor dili içindeki kullanımına dikkati çekmek, Türkçeye yerleşen söz varlığının doğru ve yerinde kullanımını teşvik etmek, uluslararası spor iletişiminde Türkçenin görünürlüğünü artırmak için farkındalık çalışması yürütecek.

Çalışma kapsamında, Kurumun Atatürk Bulvarı üzerindeki hizmet binasında yer alan dijital ekranda ve Kurumun sosyal medya hesaplarında maç dönemleri boyunca futbol terimleri paylaşılacak.

Spor dilinin Türkçenin zengin ifade gücünü yansıtacak şekilde gelişmesine katkı sunmayı amaçlayan Kurum, sporseverleri ve kamuoyunu bu hassasiyete ortak olmaya davet ediyor.??????

Kaynak: AA

Türk Dil Kurumu, Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDK'dan Spor Dili İçin Farkındalık Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Suna Kılıç Suna Kılıç:
    Spor terminolojisinde Türkçe kullanımının artırılması gerçekten önemli bir adım. Ben de futbol sevenlerden birisiyim ve haber spikerleri yabancı kelimeleri kullanırken hep sıkılıyorum. TDK'nin bu çalışması sayesinde özellikle gençlerin doğru Türkçe terimleri öğrenmesi mümkün olacak diye düşünüyorum. 0 0 Yanıtla
  • Merve Dağcı Merve Dağcı:
    yh ee ne yapsınız ülkenin durumu bu zaten dil korumasından öncede yapılması gereken binlerce şey var ama boşver 0 0 Yanıtla
  • Hasan Tökü Hasan Tökü:
    çok güzel bir girişim ama maalesef bu ülkede böyle çalışmalar yeterli destek görmüyo avrupa ülkelerinde dil kurumları çok daha aktif ve etkili çalışıyo spor alanında türkçeyi korumak lazım yoksa ingilizce istila ediyo her şeyi ama tabii ki tdk bunun farkındadır umarım bu seferki çalışma gerçekten sonuç verir 0 0 Yanıtla
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