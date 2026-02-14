Yıldırım: Terörsüz Türkiye Fırsatı Kaçırılmamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yıldırım: Terörsüz Türkiye Fırsatı Kaçırılmamalı

Yıldırım: Terörsüz Türkiye Fırsatı Kaçırılmamalı
14.02.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye, son 100 yılın ele geçmiş büyük fırsatıdır.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye, son 100 yılın ele geçmiş büyük fırsatıdır. Bu fırsatı heba etmeye kimsenin hakkı yok. Kaynaklarımızı boş yere tüketmemiz, evlatlarımıza, gelecek kuşaklarımıza en büyük ihanet olur." dedi.

Binali Yıldırım, kentteki programları kapsamında, Fatih Mahallesi'nde inşa edilen 56 oda ve 156 yatak kapasiteli, 120 kişilik konferans salonu, 600 kişilik davet salonu, hamam, sauna, havuz, dinlenme odaları, kondisyon salonu, muayene odası, depolar ve sığınağın yer aldığı öğretmenevinin açılış törenine katıldı.

Burada, ilkokul öğretmeni olan eşi Semiha Yıldırım ile olan hatıralarından bahseden Yıldırım, öğretmenevinde incelemelerde bulundu.

Açılış törenine, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ardından Anagold 24Erzincanspor ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un 13 Şubat Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmasını takip eden Yıldırım, maç sonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Terörsüz Türkiye"ye ekmekten, sudan daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

2 trilyon doların 40 yılda yok olduğunu ve 40 bin sivil ve askerin şehit olduğunu bildiren Yıldırım, şunları dile getirdi:

"2 trilyon dolar aşağı yukarı Türkiye'nin 2 yıllık bütçesi. Yani bu parayı oraya harcamasak şimdi bizim milli gelirimiz nominal olarak 15-16 bin dolar değil, 50 bin dolar olacak. Onu satın alma paritesine çevirirseniz 100 bin doların üzerinde. Yani biz İtalya'nın önünde olacaktık, eğer bu teröre bu parayı, bu kaynağı harcamasaydık. Zaten giden asker, sivil şehitlerimizi saymıyorum. Onların parasal bir ölçüsü olmaz. Bir insanı yaşatmak, dünyayı yaşatmaya bedel. Bu konuda aşama aşama gidiliyor. İlk aşama partilerden oluşan komisyon toplandı, raporlarını yazdılar, hazırladılar. O, Meclis Başkanlığına sunuldu veya sunulacak. Ondan sonraki aşamalar, anayasayı ilgilendiren konular varsa anayasa, yasaları ilgilendiren konular veya idari kararlar varsa bunlar dikkate alınacak. Bu şekilde işi çözeceğiz."

Yıldırım, Erzincan'daki etnik kimlik ve inanç farklılıklarının birlikte yaşamaya engel olmadığını örnek göstererek, "Erzincan aslında Türkiye için çok örnek bir yer. O bakımdan 'Terörsüz Türkiye', son 100 yılın ele geçmiş büyük fırsatıdır. Bu fırsatı heba etmeye kimsenin hakkı yok. Kaynaklarımızı boş yere tüketmemiz evlatlarımıza, gelecek kuşaklarımıza en büyük ihanet olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Yerel Haberler, Güvenlik, Erzincan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım: Terörsüz Türkiye Fırsatı Kaçırılmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Suyla dolan caddede sörf yaptı Suyla dolan caddede sörf yaptı
İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 19:58:35. #7.11#
SON DAKİKA: Yıldırım: Terörsüz Türkiye Fırsatı Kaçırılmamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.