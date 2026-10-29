TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Türkiye'nin dönem başkanlığını devralacağını açıkladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

TDT'ye ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını belirten Ömüraliyev, "Bu anlamlı ve tarihi gün vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve kardeş Türk halkına en içten tebriklerimi ve iyi dileklerimi iletmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geride bıraktığı 103 yıl boyunca köklü tarihi ve kültürel mirasından aldığı güçle çağdaşlaşma, kalkınma ve refah idealleri doğrultusunda büyük bir azim, kararlılık ve dirayetle ilerlediğini, her alanda kayda değer başarılara imza attığını vurgulayan Ömüraliyev, "Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı köklü mirasın rehberliğinde Türkiye, uluslararası alandaki konumunu ve saygınlığını her geçen gün daha da güçlendirirken bölgesel ve küresel barışa, istikrara ve işbirliğine değerli katkılarda bulunmayı sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ömüraliyev, TDT'nin kurucu üyesi ve sekretaryasına ev sahipliği yapan Türkiye'nin, teşkilatın kurumsal gelişiminin ilerletilmesinde, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinde ve milletleri birbirine bağlayan kardeşlik, dayanışma ve birlik bağlarının pekiştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nın, Türkiye'nin yarın Ankara'da "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenecek TDT'nin 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olması bakımından ayrı bir anlam ve önem taşıdığını belirten Ömüraliyev, "Türkiye'nin Teşkilatımızın Dönem Başkanlığını da devralacağı bu Zirve, Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda daha derin bir işbirliği ve bütünleşme hedefiyle sürdürdüğümüz ortak yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasını teşkil edecektir." mesajını paylaştı.

Ömüraliyev, "Türkiye'nin üstleneceği Dönem Başkanlığı süresince, tüm Üye Devletlerimizin kararlı desteği ve kıymetli katkılarıyla Türk Devletleri Teşkilatının bugüne kadar elde ettiği kazanımları daha da ileriye taşıyacağına, kurumsal temellerini güçlendireceğine ve ortak vizyonumuzu halklarımızın yararına somut neticelere dönüştürmeye devam edeceğine olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Türk hükümetinin ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Ömüraliyev, şunları kaydetti:

"Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, modern Türkiye'nin temellerini atan cesaretlerini, ileri görüşlülüklerini ve fedakarlıklarını minnetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."