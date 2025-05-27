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TDT Merkez Bankaları İlk Kez Toplandı

TDT Merkez Bankaları İlk Kez Toplandı
27.05.2025 16:10
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TDT üye ülkelerinin merkez bankası başkanları, Kazakistan'da bir araya geldi ve işbirliğini güçlendirdi.

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin merkez bankası başkanları ilk kez Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında TDT Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin 1. Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da düzenlenen toplantıya Türkiye'den Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Kazakistan Ulusal Bankası Başkanı Timur Süleymenov, Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Kırgızistan Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbayev, Özbekistan Merkez Bankası Başkanı Timur İşmetov, Macaristan Merkez Bankası İcra Direktörü Gabor Szöcs ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, en son Macaristan'da gerçekleştirilen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde devlet başkanları olarak mevcut tarife politikalarıyla değişen küresel ekonomi koşullarında üye ülkeler arasında işbirliğinin derinleştirilmesinin önemini teyit ettiklerini belirtti.

Tokayev, mevcut koşullarda özellikle ulaşım, lojistik, tarım, dijitalleşme ve finans gibi kilit sektörlerde koordineli çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Ülkelerimizin küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılasındaki toplam payı 2010 yılında yüzde 2,4'ten yüzde 3,1'e yükseldi. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin uluslararası rezervlerinin sürekli artması, bölgenin makroekonomik istikrarının güçlendiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

TDT ülkeleri arasında finans sektöründeki işbirliğinin genişletilmesinde merkez bankalarının önemli rol oynadığını dile getiren Tokayev, bugün konseyin gündeminde mevcut ekonomik eğilimlerin yanı sıra para politikası, dijital para birimleri, kripto paralar ve dijital varlıklar da dahil olmak üzere finansal teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili güncel konuların yer aldığını kaydetti.

Tokayev, merkez bankaları arasında diyaloğun genişletilmesinin Türk coğrafyasının ekonomik potansiyelinin hayata geçirilmesi için sağlam bir temel oluşturacağını söyledi.

Dijital para birimlerinin geliştirilmesi konusundaki deneyimlerini paylaşan taraflar, toplantıda fintech'in (dijital finans) geliştirilmesinin merkez bankaları için ekonomik büyümeyi artırmak ve halkın finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak açısından önemli bir öncelik olduğu konusunda mutabık kaldı.

Toplantıda, TDT Merkez Bankaları Konseyi 1. Toplantısı kapsamında alınan karar ve işbirliği alanlarının yer aldığı Ortak Bildiri kabul edilirken bir sonraki konseyin gelecek yıl Azerbaycan'da toplanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDT Merkez Bankaları İlk Kez Toplandı - Son Dakika

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