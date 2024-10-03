TDT Üye Ülkeleri Dinî İdare Başkanları Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TDT Üye Ülkeleri Dinî İdare Başkanları Toplandı

Kazakistan'da TDT Üye Ülkeleri Diyanet Başkanları 5'inci toplantısını gerçekleştirdi.

03.10.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 5'inci Toplantısı yapıldı.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Naurızbay Taganuly'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan Kafkas Müslümanları Başkanı Allahşükür Paşazade, Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Abdülaziz Zakirov, Özbekistan Müslüman İdaresi Başkanı Nuriddin Halıknazar ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvohid Azimov katıldı.

Toplantı, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "İman şuuru ve salih amel bilinciyle hareket ederek her türlü kötülüğü bertaraf edecek bir duruş geliştirmek, yeryüzünün imar ve ıslahı için çalışmak, Müslümanlar olarak omuzlarımızdaki en temel sorumluluktur." dedi.

Erbaş, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek "Her geçen gün büyük bir ivme kazanan işbirliğimiz, kardeşlik bağlarımızı ve geleceğe dair ümitlerimizi daha da güçlendirecek, sorunlarımızın çözümüne büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

"İnsanlık, büyük bir inanç, anlam, ahlak ve değerler krizi yaşıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dünyanın, büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Maalesef, maddi olanın kutsanıp mananın ötelendiği, dışlandığı, yerleşik her bir değere adeta savaş ilan edildiği bir çağa şahitlik ediyoruz. Dünyanın her yerinde çıkar çatışmalarının, öldürmenin ve yok etmenin sıradanlaştığı, fitne ve fesadın sürekli körüklendiği bir döneme tanıklık ediyoruz. Bu süreçte işgallerin, savaşların, katliamların girdabında bir çıkış yolu arayan insanlık ise büyük bir inanç, anlam, ahlak ve değerler krizi yaşamaktadır. Böyle bir vasatta, insanlığa umut olan bir dinin müntesipleri ve asırlarca yeryüzünde adalet ve merhametin temsilcisi olmuş İslam medeniyetinin mensupları olarak elbette bizlere düşen büyük sorumluklar vardır. İman şuuru ve salih amel bilinciyle hareket ederek her türlü kötülüğü bertaraf edecek bir duruş geliştirmek, yeryüzünün imar ve ıslahı için çalışmak, Müslümanlar olarak omuzlarımızdaki en temel sorumluluktur."

Erbaş, medeniyetlerin, inanç, kültür ve gelenekler üzerine inşa edildiğine işaret ederek "İnsanlar ve toplumlar ancak gelenekleri sayesinde geçmişleri ile anlamlı bir bağ kurup geleceğe güven içinde yürüyebilirler. Zira gelenekler, toplumsal hayatın sürekliliğini sağlayan ve ortak belleği oluşturan önemli bir unsurdur. Gelenekleriyle makul bir ilişki kuramayan toplumlar asla sağlam ve sağlıklı bir gelecek inşa edemezler. Ayrıca insanları ve toplumları geçmişten tevarüs ettikleri gelenekleri birbirine kenetlemektedir. Nitekim Türkistan'dan Anadolu'ya, Kafkasya'dan Balkanlar'a kadar bizi birbirimize bağlayan şey, aynı inanca sahip olmamızın yanı sıra köklü ve güçlü bir geleneğe de sahip olmamızdır." ifadelerini kullandı.

"Geleneklerimizi Kur'an ve sünnet süzgecinden geçirmeliyiz"

Geleneği tamamen reddetmek ne kadar yanlış ise ona körü körüne bağlanmanın da o kadar tehlikeli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Meseleye Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde baktığımızda örf, adet, geleneklerin akıl ve vahiy süzgecinden geçirilerek vahye aykırı olmayan, dolayısıyla akla ve fıtrata uygun olanların kabul edilmesinin, böyle olmayanların ise terk edilmesinin istendiği görülmektedir." şeklinde konuştu.

"İslam ile şekillenen geleneklerimizi geleceğe taşımalıyız"

Erbaş, "Peygamber Efendimiz (s.a.s.), kendisine indirilen ilk vahiyden itibaren tevhid inancına aykırı bütün gelenekleri ortadan kaldırmış, ona uygun olanları muhafaza ederek kısa süre içinde Hicaz yarımadasında vahyi, aklı, bilgiyi, erdemi ve güzel ahlakı merkeze alan adil ve huzurlu bir toplum inşa etmiştir. Bu minvalde çeşitli ırk ve kültürlere mensup milletlerin, bir arada kardeşçe yaşayabilecekleri ahenkli bir zemin oluşturarak, bütün insanları kuşatan İslam medeniyetinin temellerini atmıştır. Bugün bizlere düşen, yüce dinimiz İslam ile şekillenen kültür ve medeniyet değerlerimizi, örf adet ve geleneklerimizi en güzel şekilde geleceğe taşımaktır. Her alanda özgün kimliğimizle var olmaktır. Bunun için müşterek çalışmalarımızı en güçlü hale getirmek zorundayız." dedi.

Toplantıda, "Fetva Heyeti Tüzüğü" ve "İslam, Halkın Geleneklerinden Yararlanır" başlıklı belgeler imzalandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Kazakistan, Ali Erbaş, Politika, Güncel, Astana, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDT Üye Ülkeleri Dinî İdare Başkanları Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
23:37 Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı
23:29 Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, ’3 kurşun yetmiyormuş’ dedi Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, '3 kurşun yetmiyormuş' dedi
23:26 HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç’tan mesaj HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 17:25:00. #1.13#
SON DAKİKA: TDT Üye Ülkeleri Dinî İdare Başkanları Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement