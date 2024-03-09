Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Kutupalong Mülteci Kampı'nda bulunan sabun ve dikiş atölyelerinin, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin meslek edinmelerine olanak sağladığını belirtti.
Adsız AA'ya yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde, Kutupalong Mülteci Kampı'nda bulunan sabun ve dikiş atölyesinde çalışarak meslek edindiklerini ifade etti.
Sabun atölyesinde bir kimya mühendisinin yanı sıra dolum ve paketleme işlemlerinde 7 işçinin görev aldığını söyleyen Adsız, atölyede aylık 10 bin litre sabun üretildiğine işaret etti.
Adsız, atölyede üretilen sıvı bulaşık deterjanı, sıvı çamaşır deterjanı, sıvı el sabunu gibi ürünlerin mültecilere, sosyal tesislere, hastanelere, asker ve polis noktalarına verildiğini söyledi.
Kamplarda yaşanan hijyen sorunları sebebiyle, yapılan üretimin daha sağlıklı bir çevreye sahip olmak ve hijyen sorunu yaşamamak adına önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Adsız, "Bunu da bağışlarımız sayesinde, bağışlarımızın teveccühü ile bu topraklarda insanların hayatlarına dokunarak bu tür çalışmaları gerçekleştiriyoruz." dedi.
Adsız, dikiş atölyesinde ise 14 Arakanlı Müslüman kadının görev aldığını belirterek, kadınların öğrenciler için üniforma, hastaneler için cerrahi tekstil, medreselerde eğitim öğren çocuklar için kıyafet, bayramlık ve gündelik kıyafet dikimi yaptığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › TDV, Bangladeş'teki mülteci kampında sabun ve dikiş atölyeleri kurdu - Son Dakika
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