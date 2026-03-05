TDV'den 10 Bin Yetime Destek - Son Dakika
TDV'den 10 Bin Yetime Destek

05.03.2026 11:26
Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içi ve dışında 10 bin yetime eğitim, sağlık ve sosyal yardım sağlıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yurt içi ve dışında yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, TDV'nin, Türkiye'de 8 bin 4, yurt dışında ise 19 ülkede 1974 yetime eğitim, sağlık, barınma desteği ve sosyal yardım sağladığı belirtildi.

TDV'nin ayrıca yıl boyunca yetimlere hem nakdi hem de ayni yardımlar gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, yetimlere sağlanan destekler arasında Ramazan ve Kurban bayramlarında gıda ihtiyaçlarını karşılayacak alışveriş yardım kartları ve bayramlık kıyafet kartları da olduğu aktarıldı.

Yetimlere eğitim öğretim yılı başında kırtasiye yardımı, sene sonunda karne hediyesi, kış aylarında ise kışlık kıyafet yardımları yapıldığı bildirilen açıklamada, TDV kadın kolları ve kadın din görevlilerinin düzenli aralıklarla çocuklara manevi destek verdiği belirtildi.

TDV'nin Tanzanya'da 1, Afganistan'da 2 olmak üzere 3 yetimhanede 177 yetimi barındırdığı ifade edilen açıklamada, Yetim Eğitim Programı kapsamında ise Somali, Afganistan ve Pakistan'daki 6 okulda toplam 360 yetime eğitim desteği sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

TDV'den 10 Bin Yetime Destek

SON DAKİKA: TDV'den 10 Bin Yetime Destek - Son Dakika
