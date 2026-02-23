TDV\'den Azerbaycan\'a Ramazan Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi dağıtımına başladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği işbirliğinde düzenlenen yardım kolisi dağıtımına, TDV Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, TDV gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Balkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada TDV olarak ramazanda dünyadaki tüm mazlum coğrafyalara ulaşmaya gayret ettiklerini söyledi.

Bu yıl 86 noktada 228 binden fazla gıda kolisi dağıtmayı planladıklarını aktaran Balkan, dağıtımları görevli ve gönüllüler aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Balkan, "İslam kardeşliği ve merhametin zirveye ulaştığı ramazanda, hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için köprü vazifesi görüyoruz." dedi.

Açık da gıda kolilerinin Bakü, Gence ve Saatlı bölgelerinde dağıtılacağını bildirdi.

Paylaşmanın önemine dikkati çeken Açık, "Ekmeği paylaşırken duaların da buluşmasını arzu ediyoruz. Temennimiz, hiçbir kardeşimizin iftar ve sahurda ne yiyeceğini düşünmek zorunda kalmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kamyona yüklendi.