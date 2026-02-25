TDV'den Senegal'de Gıda Kolisi Dağıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başladı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Dakar ve çevresinde faaliyet gösteren dernekler, ihtiyaç sahipleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisine işaret ederek, ramazan ayında paylaşmanın önemine işaret etti.

Görev süresinin sonuna geldiğini ve yakında Dakar'dan ayrılacağını söyleyen Sağman, büyükelçiliği boyunca TDV ile işbirliği içinde çalıştıklarını vurguladı.

Sağman, TDV'nin hem ramazan hem de kurban faaliyetlerine daima destek verdiğini anımsatarak, Dakar Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu'ya teşekkür etti.

Akbulut da "Müminler ancak kardeştir" ayetine atıfta bulunarak, Senegal'e kardeşlerine yardım etmek için geldiklerini söyledi.

Bu kardeşlik bağında renk, dil ve ırk gibi ayrımların olmadığını belirten Akbulut, batıdaki bir Müslümanın doğudaki bir Müslümanın derdiyle dertlenmesinin inancının yansıması olduğunu kaydetti.

Program sonunda TDV tarafından hazırlanan 282 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine takdim edildi.

TDV, ramazan ayında Senegal'in çeşitli kentlerinde 4 bin 500 gıda kolisi, 90 tonu aşan temel gıda maddesi dağıtacak.