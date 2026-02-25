TDV'den Senegal'de Gıda Kolisi Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDV'den Senegal'de Gıda Kolisi Dağıtımı

25.02.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan'da Senegal'deki ihtiyaç sahiplerine 4.500 gıda kolisi dağıtıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başladı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Dakar ve çevresinde faaliyet gösteren dernekler, ihtiyaç sahipleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisine işaret ederek, ramazan ayında paylaşmanın önemine işaret etti.

Görev süresinin sonuna geldiğini ve yakında Dakar'dan ayrılacağını söyleyen Sağman, büyükelçiliği boyunca TDV ile işbirliği içinde çalıştıklarını vurguladı.

Sağman, TDV'nin hem ramazan hem de kurban faaliyetlerine daima destek verdiğini anımsatarak, Dakar Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu'ya teşekkür etti.

Akbulut da "Müminler ancak kardeştir" ayetine atıfta bulunarak, Senegal'e kardeşlerine yardım etmek için geldiklerini söyledi.

Bu kardeşlik bağında renk, dil ve ırk gibi ayrımların olmadığını belirten Akbulut, batıdaki bir Müslümanın doğudaki bir Müslümanın derdiyle dertlenmesinin inancının yansıması olduğunu kaydetti.

Program sonunda TDV tarafından hazırlanan 282 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine takdim edildi.

TDV, ramazan ayında Senegal'in çeşitli kentlerinde 4 bin 500 gıda kolisi, 90 tonu aşan temel gıda maddesi dağıtacak.

Kaynak: AA

Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV'den Senegal'de Gıda Kolisi Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
CIA’den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin’i şoke eden karar 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar
İzmir’de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

19:37
Burak Özçivit’ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
19:35
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 20:12:00. #7.13#
SON DAKİKA: TDV'den Senegal'de Gıda Kolisi Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.