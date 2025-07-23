TDV\'den Suriye\'ye Yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin Süveyda ilinde yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek Dera iline sığınan ve Şam'da yaşayan ihtiyaç sahibi toplam 2 bin 850 aileye insani yardım ulaştırdı.

Şam Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süveyda'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilen ailelere destek amacıyla Dera'daki 8 farklı noktada 1800 aileye konserve et yardımı yapıldığını belirtti.

Demirhan, yardım organizasyonunun Hasene Derneği'nin katkıları ve Suriye Kızılayı ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade ederek, "Her bir aileye 3,5 kilogramlık konserve et ulaştırıldı. Bu yardım sadece bir insani destek değil, aynı zamanda kardeşlik bağlarımızın güçlü bir tezahürüdür." dedi.

Öte yandan, Şam'ın Kabun ve Dümmer ilçelerinde yaşayan 1050 ihtiyaç sahibi aileye de gıda kolileri ulaştırıldığını bildiren Demirhan, TDV'nin Suriye genelinde insani yardım çalışmalarına aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Demirhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suriye'deki mazlum kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak savaşın yaralarını sarmak için yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Rabb'imizden tüm coğrafyamız için huzur, istikrar ve esenlik niyaz ediyoruz."