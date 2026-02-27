TDV'den Tanzanya'da Gıda Yardımı - Son Dakika
TDV'den Tanzanya'da Gıda Yardımı

27.02.2026 09:23
Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan'da Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve hediyeler dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Tanzanya'nın Tanga bölgesinde ihtiyaç sahipleri ve yetimlerin eğitim gördüğü kurumlara gıda yardımı yaptı.

"Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla ramazana yönelik hazırlanan yardım programı kapsamında, Tanga bölgesinde çalışma yürütüldü. TDV ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Almanya ve Fransa'dan gelen üyeleri, bölgedeki çeşitli noktalarda ihtiyaç sahipleri ve yetimhanelere gıda paketi ulaştırdı."

Gıda paketlerini teslim alan bölge halkı, TDV görevlilerine minnet duygularını iletti. Hatıra fotoğrafı çekildikten sonra da hep birlikte dualar edildi.

Türk yardım görevlileri, Tangalı çocuklara balon ve şeker dağıttı, hediyeler verdi.

TDV Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri Uzmanı Furkan Akçakıl, AA muhabirine, vakıflarının 2026 ramazan programı kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olduğunu söyledi.

Tanzanya'nın en ücra köşelerindeki yetim ve ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdıklarını kaydeden Akçakıl, Afrika'daki mazlum ihtiyaç sahiplerini düşünen hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Tanzanya, Güncel, Son Dakika

