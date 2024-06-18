TDV, Etiyopya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıyor - Son Dakika
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TDV, Etiyopya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin bağışladığı 3 bin 500 hisse kurban etini, Etiyopya'nın bir dönem Osmanlı hakimiyetinde bulunan şehri Harar'da ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Bu yıl vekaletle kurban organizasyonu kapsamında ülke genelinde 42 bin 700 hisseye ulaşıldı. TDV, Harar'da yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini belirledi ve bayramın son gününe kadar dağıtımı tamamlamayı planlıyor.

18.06.2024 08:43
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin bağışladığı 3 bin 500 hisse kurban etini, Etiyopya'nın bir dönem Osmanlı hakimiyetinde bulunan şehri Harar'da ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Bu yıl "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla 79 ülkede başlatılan vekaletle kurban organizasyonu kapsamında ülke genelinde 42 bin 700 hisseye ulaşıldı.

34 farklı bölgede kesim ve dağıtımlarını sürdüren TDV, Harar'da yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini belirledi. Bayramın ilk günü 9 farklı bölgede kurban kesimine başlayan TDV, paylara ayrıldıktan sonra poşetlenen etleri ailelere ulaştırıyor. Dağıtımın, bayramın son gününe kadar tamamlanması planlanıyor.

Bu arada Harar Belediyesi önünde oluşturulan dağıtım noktasında TDV yetkilileri ve gönüllülere, Belediye Başkanı Eliyas Yonis de eşlik etti.

Bölgede yardıma muhtaç çok sayıda kişinin bulunduğunu ifade eden Yonis, hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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