TDV, Fildişi Sahili'nde 300 Bin İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Ulaştırdı - Son Dakika
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TDV, Fildişi Sahili'nde 300 Bin İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nde 300 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırdı. 12 şehir ve 21 bölgede düzenlenen kurban organizasyonunda, 17 bin 850 hisse kurban kesilerek yaklaşık 300 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı. Vakıf görevlileri ve gönüllüleri, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında hayırseverlerin kurban emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. TDV'nin vekaletle kurban kesim organizasyonunu tamamladığını belirten ekip sorumlusu Abdulkadir Sylka, bu tür yardımların maddi desteğin ötesinde insanları bir araya getirerek kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

19.06.2024 14:05
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, 300 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırdı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 12 şehir ve 21 bölgede düzenlenen kurban organizasyonunda, 17 bin 850 hisse kurban kesilerek yaklaşık 300 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

Vakıf görevlileri ve gönüllüleri, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında hayırseverlerin kurban emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

TDV Fildişi Sahili Kurban Organizasyon Ekip Sorumlusu Abdulkadir Sylka, TDV'nin vekaletle kurban kesim organizasyonunu tamamladığını belirtti.

Vakfın, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlattığı vekaletle kurban kampanyası kapsamında milletin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine büyük bir titizlikle ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını bildiren Sylka, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen kurban kesimi ve dağıtımı organizasyonu sadece ihtiyaç sahiplerine yardım etmekle kalmıyor aynı zamanda toplumlar arasındaki bağı da güçlendiriyor. Bu tür yardımlar, maddi desteğin ötesinde, insanları manevi olarak da bir araya getiriyor, birbirine olan sevgi ve saygıyı pekiştiriyor. Vakfımız bu tür organizasyonlarla dünya genelinde yardıma muhtaç insanlara umut olmaya ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam ediyor."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TDV, Fildişi Sahili'nde 300 Bin İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Ulaştırdı - Son Dakika
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