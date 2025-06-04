TDV Heyeti Moritanya\'da Kurban Organizasyonu İçin Ziyarette Bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında Moritanya'daki temasları sırasında Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Emrah Arabacı'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Arabacı, TDV'nin varlığından ve hizmetlerinden çok memnun olduğunu söyledi.

2025 yılı kurban organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Arabacı, "TDV buradaki yumuşak gücümüzün temeli. Allah kurban ibadetlerini kabul eylesin ve sizlerden razı olsun. İnşallah faaliyetleriniz artarak devam eder." dedi.

Arabacı, organizasyonun sorunsuz ve güzel bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Mustafa Asiltürk ise dünyanın neresinde fakir, mazlum ve yardıma muhtaç insan varsa Türkiye olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Kardeşliğin bunu gerektirdiğini vurgulayan Asiltürk, "Moritanya bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığımız ve TDV'nin önem verdiği ülkelerden bir tanesi. Milletimizin kurban emanetini yerine ulaştırmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. " diye konuştu.

Nuakşot Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Muhammet Beyler de Diyanet kurban organizasyon ekibinin gerek havalimanında karşılanıp alınması gerekse de organizasyona verdikleri destekten dolayı Büyükelçilik adına Maslahatgüzar Arabacı'ya teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişi Muhammed Aktaş, Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve TDV organizasyonda görevli din görevlileri yer aldı.