TDV, Mali\'ye Kurban Etleri Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Mali'nin kuzey bölgelerindeki savaştan etkilenen halka hayırseverlerin kurban etlerini ulaştırdı.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren TDV yetkilileri ve gönüllüler, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de Mali'deki 9 bölgede kesimlere devam ediyor.

Kesilen kurbanların etlerinin bir kısmı, 7 kiloluk poşetlerle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Dağıtımın yapıldığı noktalardan biri de savaştan etkilenen sivillerin bulunduğu Segou bölgesi oldu. TDV gönüllülerinin nezaretinde kesilen ve paketlenen kurbanların etleri hisselere ayrılarak engelli ve ihtiyaç sahibi alilere ulaştırıldı.

Segou halkı, kendilerini hiçbir zaman unutmayan Türkiye'nin yerinin ayrı olduğunu ifade etti.

TDV gönüllülerinden Gürkan Çiğdem, "Dağıtımlar sırasında çocuklara Türk bayraklı balonlar hediye ettiğimizde bazıları balonu öptü. Bu durum bizi çok mutlu etti. Buradaki halkın Türkiye'ye bu ilgisini görmek bizi duygulandırdı." diye konuştu.

Ülkenin kuzeyinde yer alan ve sık sık terör saldırıyla gündeme gelen Gao'da yaşayan halka da yerel gönüllüler aracılığıyla kurban etlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

TDV Batı Afrika Bölge Temsilcisi Furkan Faruk Taze, ilk olarak 41 bin 300 hisse karşılığı 5 bin 900 büyükbaş kurbanlık kesimi yapacaklarını ancak vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle ilavelere gittiklerini anlattı.

Taze, "İnşallah yarına kadar 48 bin 300 hisse karşılığı 6 bin 900 kurbanlığın kesimini yapıp vatandaşlarımızın emanetlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.