Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Nijerya'da ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 500 gıda kolisi yardımında bulundu.
Pirinç, şeker, sıvı yağ, makarna, fasulye, un ve tuz bulunan paketler, TDV'nin Nijerya ekibi ve yerel kurumların işbirliğinde farklı bölgelerde ailelere teslim edildi.
TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman mağdurun, mazlumun ve ihtiyaç sahibinin yanında olan Türk hayırseverlerin, Vakıf aracılığıyla Nijerya'daki Müslüman kardeşlerine ramazanda yardımda bulunduğunu belirtti.
Ortaç, başkent Abuja'nın yanı sıra Niger, Nasarawa ve Kaduna eyaletlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 500 kolinin dağıtıldığını bildirdi.
Ramazanın paylaşma ayı olduğunu ifade eden Ortaç, bu mübarek ayda Nijerya'daki Müslüman kardeşlerinin yanında olmak için bölgeye gittiklerini söyledi.
Ortaç, Nijeryalı Müslümanların, yardımlardan dolayı Türk halkına şükranlarını sunduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › TDV, Nijerya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti. Eminoğlu, gençlerin sadece sporda değil sanatta, kültürde, teknolojide ve bilimde de gelişmelerini arzu ettiklerini vurguladı ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da yaptığı açılışlarda etki gücünün artması ve hedef birliğinin sağlanması için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Koca, Türkiye'de devletin milletin ta kendisi olduğunu ve hükümetlerin halka ufuk açtığını belirtti. Konya'ya ikinci şehir hastanesi ve ağız diş eğitim araştırma hastanesi müjdesi verildiğini hatırlatan Koca, seçime sayılı günler kaldığını ve birlik içinde olunması gerektiğini söyledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü, minibüs ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?