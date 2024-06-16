TDV, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 800 büyükbaş kurbanlık kesiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TDV, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 800 büyükbaş kurbanlık kesiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı, '2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 800 büyükbaş kurbanlık kesimini gerçekleştiriyor. TDV ekibi, kurbanlıkların durumunu kontrol etmek için diş kontrollerini yaparken, çevredeki çocuklara da balon hediye etti. İslami usullere uygun olarak gerçekleştirilen kesimlerle, mazlum ve mağdur insanlara yardım ulaştırılacak.

16.06.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 800 büyükbaş kurbanlık kesiliyor.

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla Türkiye ve 79 ülkede vekalet yoluyla kurban kesim hazırlıklarını tamamlayan TDV, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de 20 bölgede dağıtım gerçekleştirecek.

Bu kapsamda TDV ekibi, bayramdan önce Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kesilecek büyükbaş kurbanlıkların genel durumu ve yaşlarını gösteren diş kontrollerini gerçekleştirdi.

Bu sırada ekip üyeleri, çevredeki çocuklara balon hediye etti.

Ekibin kurbanlıkların kriterlere uygun olduğunu belirlemesi üzerine, 5 bin 600 hisseden oluşan 800 büyükbaş kurbanlığın kesimine, İslami usullere uygun olarak Müslüman kasaplarca başlandı.

TDV ekip lideri İbrahim Özkan, AA muhabirine, bayramdan 3 gün önce Türkiye'den aktarmalı olarak 24 saati aşan uçuşun ardından Bangui'ye ulaştıklarını söyledi.

Başkente ulaştıktan sonra vakit kaybetmeden kurbanlık büyükbaşları ve kesim alanı denetlediklerini ifade eden Özkan, "Bangui'de bayram namazını kıldıktan sonra hayvan kesim alanına geldik. Kurbanlıkların kesimlerini İslami usullere göre yapıyoruz." dedi.

Özkan, Türkiye'den ve dünyanın dört bir tarafından vakfa gelen bağışlarla alınan kurbanlıkları başkentte kesip mazlum ve mağdur insanlara ulaşmasını sağladıklarını anlatarak, "Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun. Allah kabul etsin. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Kurban, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 800 büyükbaş kurbanlık kesiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Rusya’da rehine krizi DEAŞ’lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
15:09 Namaz çıkışı Özel’i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
14:58 Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı
13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
16:31 Ayvalık’ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor Ayvalık'ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor
16:24 Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye’nin EURO 2024 kampından ayrıldı Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı
16:23 Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
16:08 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Brezilya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi
15:21 Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
15:18 Bayram günü verip veriştirdi İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
14:57 Türkiye’nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 16:51:03. #1.13#
SON DAKİKA: TDV, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 800 büyükbaş kurbanlık kesiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement