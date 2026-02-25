Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Senegal'in Thies kentinde iftar programı düzenledi.
TDV, başkent Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde 1000 kişilik iftar verdi.
Programa, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, TDV gönüllüleri, yerel yetkililer ve bölge halkı katıldı.
Son Dakika › Güncel › TDV Senegal'de İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?