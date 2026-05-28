TDV, Uganda'daki Çocukları Sevindiriyor

28.05.2026 12:48
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Kurban Bayramı'nda Uganda'da yetim çocuklara hediyeler dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllü ve görevlileri, Kurban Bayramı'nda hediyeler dağıttıkları Uganda'daki çocukların yüzünü güldürdü.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü "2026 Vekaletle Kurban Programı" kapsamında Doğu Afrika ülkesi Uganda'ya gelen görevli ve gönüllüler, ülkenin 10 şehrinin kırsal kesimlerindeki çalışmalarında çocukları da unutmuyor.

Kırsal kesimlerdeki yetim çocuklarla bir araya gelen görevli ve gönüllüler, hediye ettikleri balon ve çeşitli hediyelerle çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Luwero şehrinde TDV tarafından inşa edilen Gül Mescidi'ni ziyaret eden görevli ve gönüllüler, bölgedeki yetimhanede kalan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Programa gönüllü olarak Fethiye'den katılan Yusuf Bozkurt, AA muhabirine, yıllarca benzeri programları televizyonlarda izlediğini söyledi.

Bölgenin televizyonda izlemek ya da başkasından duymaktan çok farklı olduğunu ifade eden Bozkurt, "Yardım yaptığımız çocukların tamamı yetim. Bölgede çok fazla yetim var. İsterim ki Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimiz, Peygamber Efendimizin 'Müslümanlar ancak kardeştir' sünneti üzerine bu bölgeyi ziyaret etsinler. Edemeseler bile bölgedeki gariban, Müslüman halka, yetimlere destek versinler. Biz bu süreci Türkiye Diyanet Vakfının yardımıyla profesyonelce yaptık." dedi.

"Burayı görmek, yaşamak tanımak bambaşkaymış"

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, bir şeyi paylaşmaktan çok keyif alırız. Bu mutluluğu burada yaşayamadık. Çocukların gözlerindeki ifadeyi görünce yüreğim burkuldu. Burada yaptığımız iş, mutluluktan ziyade vicdan meselesi oldu benim için. Bu çocukların yüzünde tebessüm demeyelim ama yetim olmanın vermiş olduğu üzüntü, hüzün var. Küçük bir balon almış olmanın verdiği mutluluk bizi hüzne boğdu. Çocukları mutlu etmenin tabii ki huzuru da var. Burayı görmek, yaşamak tanımak bambaşkaymış."

Kaynak: AA

