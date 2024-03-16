TDV, Yemen\'de 17 Bin İhtiyaç Sahibine İftarlık Dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), iç savaşın devam ettiği Yemen'de 17 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtacağı bildirildi.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2024 Ramazan Yardım Faaliyetleri kapsamında Yemen'de çalışmalara devam ediliyor.
TDV Yemen Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan, hayırseverlerin emanet ettiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için titizlikle çalıştıklarını belirtti.
Yemen'in beş bölgesinde yardım dağıtım programı düzenleyeceklerini bildiren Alkan, "Ramazan boyunca Yemen'de 10 bin gıda kolisi dağıtımı gerçekleştireceğiz. 17 bin kişiye iftarlık ulaştıracağız. 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye edeceğiz." açıklamasını yaptı.
Gelir elde edebilmeleri için 100 kişiye yolcu ve nakliye taşımacılığında kullanılan üç tekerlekli motosiklet dağıtılacağını, 50 kişiye farklı meslek dallarında istihdam oluşturmaları için destek verileceğini aktaran Alkan, evsizlere teslim etmek amacıyla 100 konut ile 600 çocuğun eğitim alabileceği okul, cami, dükkan ve sosyal donatı alanlarının içinde bulunacağı "Anadolu Külliyesi" projesinin yapımının devam ettiğini kaydetti.
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