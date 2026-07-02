Tebbun: Oy manipülasyonu dönemi kapandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinde seçmen oylarına müdahale edilmesi ve seçim sonuçlarının manipüle edilmesi döneminin geride kaldığını söyledi.

Tebbun, parlamento seçimlerinde başkent Cezayir'de oyunu kullandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bazı siyasi oluşumların seçim sonuçlarının manipüle edilebileceğine ilişkin endişelerinin hatırlatılması üzerine Tebbun, "Bu dönemi geride bıraktığımızı düşünüyorum." dedi.

Tebbun, "Tüm Cezayirliler, parlamentodaki sandalyelerin önceden belirlenen kotalarla dağıtıldığı ve halkın iradesine müdahale edildiği dönemin sona erdiğinden emin." ifadelerini kullandı.

Son seçimlerden bu yana hiçbir siyasi parti ya da adayın seçimlere hile karıştırıldığı veya oyların çalındığı yönünde şikayette bulunmadığını belirten Tebbun, seçim sürecinin bütünlüğünü ihlal etmeye yönelik girişimlerin yasalarla cezalandırıldığını vurguladı.

Tebbun, mevcut seçimlerin önceki seçimlere göre daha elverişli koşullarda yapıldığını, bunun da tüm tarafların yasalara uyması ve ülkenin seçmen iradesine müdahalenin mümkün olmadığı yeni bir döneme girdiğinin bilincinde olmasından kaynaklandığını söyledi.

Anayasa uyarınca muhalefetin parlamento çoğunluğunu elde etmesi halinde hükümetin bir başbakan tarafından kurulacağını belirten Tebbun, cumhurbaşkanını destekleyen çoğunluğun kazanması durumunda ise hükümete başbakanın başkanlık edeceğini dile getirdi.

Cezayir'in 69 ilindeki sandıklar yerel saatle 08.00'de (TSİ 10.00) açıldı. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a (TSİ 21.00) kadar sürecek.

2019'daki halk hareketinin ardından düzenlenen ikinci yasama seçimlerinde 24 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

Seçimlerde, 12'si yurt dışında yaşayan Cezayirlileri temsil etmek üzere ayrılan toplam 407 sandalye için yarışılıyor.