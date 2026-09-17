TEÇ-SEN MEB önünde eğitim çalışanlarının statüsünün güçlendirilmesini istedi - Son Dakika
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TEÇ-SEN MEB önünde eğitim çalışanlarının statüsünün güçlendirilmesini istedi

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TEÇ-SEN MEB önünde eğitim çalışanlarının statüsünün güçlendirilmesini istedi
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Devlet Memurları Konfederasyonu'na bağlı TEÇ-SEN üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde düzenledikleri basın açıklamasında eğitim çalışanlarının statüsünün güçlendirilmesini ve sınav takvimlerinin açıklanmasını talep etti. Açıklamanın ardından çalışanlar temsili cübbelerini ve kalemlerini MEB önüne bıraktı.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptıkları açıklamada; "MEB'de görev yapan eğitim çalışanlarının statüsü güçlendirilmelidir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takvimleri derhal açıklanmalıdır. Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına bir asgari ücret tutarında ödenmelidir" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından eğitim çalışanları temsili cübbelerini ve kalemlerini MEB önüne bıraktı.

Devlet Memurları Konfederasyonu'na bağlı Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eğitim çalışanlarının sorunlarına ve taleplerine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

"ADALET İSTİYORUZ" yazılı pankartın arkasında toplanan eğitim çalışanları, "Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilsin", "Şube müdürlüğü mülakat takvimi açıklansın" ve "Emeğimiz eşit, ücretimiz de eşit olsun" yazılı dövizleri taşıyarak, "Hizmette ortağız, gözden uzağız", "Adil ücret, onurlu yaşam", "Emeğe saygı, ücrette adalet", "Sınav hakkımız, kariyer hakkımız" sloganlarını attı.

Basın açıklamasını TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel okudu. "Bugün MEB'de görev yapan eğitim çalışanları; yetersiz ücretlerle, belirsiz kariyer süreçleriyle, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarındaki düzensizliklerle, adaletsiz özlük haklarıyla, personel eksikliğiyle, artan iş yüküyle, liyakat sorunlarıyla, statü belirsizlikleriyle, sosyal ve ekonomik hak kayıplarıyla mücadele etmektedir" diyen Demirel, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenerek, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takvimleri derhal açıklanmalıdır. Bu sınavların mutat yapılması için yönetmelik değişikliği yapılmalıdır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları her kadro için düzenli açılmalıdır. Şube müdürleri arasında eğitim hizmetleri sınıfından gelenlere daha fazla ücret ödenmesiyle oluşan adaletsizlik giderilmelidir. Kamuda görev yapan devlet memurlarından 10 yıla kadar hizmeti olanlara 25 puan 10-20 yıl arasında olanlara 50 puan ve 20 yıl ve üzeri olanlara 75 puan verilerek ücretlerinde iyileştirme yapılmalıdır. Ayrıca unvanına bakılmaksızın 10 yılını dolduran her devlet memuruna yeşil pasaport verilmelidir. Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına bir asgari ücret tutarında ödenmelidir.

"EMEKLİ MEMURLARA VERİLEN SEYYANEN ZAM SÖZÜ YERİNE GETİRİLMELİDİR"

Eğitim çalışanlarının verdiği binlerce dilekçe dikkate alınmalı ve artık somut adım atılmalıdır. dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Emekli memurlara verilen seyyanen zam sözü yerine getirilmelidir. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, çalışanlar eğitimlerine ve görevlerine uygun üst hizmet sınıflarına geçirilmelidir. Kamuda görev yapan aşçılar meslek olarak tanınmalı ve Teknik Hizmetler Sınıfı'na geçirilmelidir. Okulların personel, temizlik, güvenlik ve teknik hizmet ihtiyaçları kalıcı kadrolarla çözülmelidir. Eğitim ile iş hayatı arasındaki kopukluğu giderecek yapısal adımlar atılmalıdır. MEB'de görev yapan eğitim çalışanlarının statüsü güçlendirilmelidir."

Açıklamanın ardından tepkilerini gösteren çalışanlar, temsili cübbelerini ve kalemlerini MEB önüne bıraktı.

Kaynak: ANKA
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