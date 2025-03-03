Tedavi Edilen Kuşlar Doğaya Salındı - Son Dakika
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Tedavi Edilen Kuşlar Doğaya Salındı

Afyon'da yaban hayatını kurtarma merkezinde tedavi edilen kuşlar doğaya salındı. Etkinlikte yetkililer hazır bulundu.

03.03.2025 18:32
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Tedavisi tamamlanan hayvanlar doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan 4 adet şahin, 1 adet puhu, 2 adet leylek, 3 adet ördek, 1 angut, 2 adet balıkçıl kuşlar doğaya salındı.

Etkinliğe; AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ın yanı sıra Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Gürler, AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, İl Şube Müdürü Okan Yılmaz ile birlikte AKÜ personeli ve öğrenciler katıldı.

3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü vesilesiyle Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri tamamlanan kuşların doğaya salınmasından sonra açıklama yapan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜREM'de tedavi edilen hayvanları doğaya saldıklarını ifade etti. Karakaş, AKÜREM'in sadece Afyonkarahisar'a değil bölgeye hizmet veren bir merkez olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında faaliyetlerin yürütüldüğünü kaydetti.

Etkinlik öncesi Karakaş ve Gedil, Aytekin'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: İHA

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