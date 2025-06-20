Tedavi Edilen Kuşlar Doğaya Salındı

Şırnak'ta yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile ev kırlangıcı, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Silopi ilçe kırsalı ile kent merkezinde yaralı ve bitkin halde bulunan iki kuş müdürlüğe teslim edildi.

Tedavileri tamamlanan kerkenez ile ev kırlangıcı, daha sonra ekiplerce doğal ortamlarına bırakıldı.